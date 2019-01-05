Куряне отметили Крещение без происшествий

Православный праздник Крещение и традиционные крещенские купания в ночь с 18 на 19 января прошли в Курской области без происшествий. Об этом сообщает региональное МЧС. Больше всего православных было зарегистрировано в Коренной Пустыни Золотухинского района – здесь собралось более 7 тысяч человек, на втором месте по количеству желающих искупаться - Курск (порядка 1700 человек), на третьем – Курский район (более 1000 человек). Всего места массовых купаний в этом году посетили более 12,5 тыс. человек, это почти на 20% больше, чем в прошлом году. Принятые меры и правильно выбранные места для купелей сыграли свою роль: угрозы для жизни курян не было ни на одном водоёме области. Так же в Крещение не было зарегистрировано никаких серьёзных нарушений общественного порядка.