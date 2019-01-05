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    На Орловской рухнувший с козырька снег разбил автомобиль

    Вчера, 11:29
    На Орловской рухнувший с козырька снег разбил автомобиль
    В Курске в многоквартирном доме, расположенном на улице Орловской, 20, с козырька балкона сорвались снег и наледь, они рухнули на припаркованный рядом автомобиль. У машины было разбито заднее стекло. По поручению заместителя губернатора Курской области Алексея Смирнова, специалисты Госжилинспекции сразу выехали на место происшествия. Они установили, что козырьки балконов были предусмотрены при проектировки дома, а вот очистку их от наледи должна производить управляющая компания. Составили акт проверки, обслуживающей организации выдали предписание, обязывающее выполнить расчистку козырьков от снега и наледи, а самого руководителя вызвали в Госжилинспекцию для составления протокола и принятия мер административного воздействия.

     

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