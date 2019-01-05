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    В строящейся на проспекте Клыкова школе обрушились перекрытия

    Вчера, 11:35
    В строящейся на проспекте Клыкова школе обрушились перекрытия
    В строящейся на проспекте Клыкова школе частично обрушились перекрытия. Инцидент произошел 19 января на 4-м этаже здания на площади 400 кв.м. при заливке бетона. К счастью, обошлось без пострадавших. Как выяснили побывавшие на месте ЧП специалисты, по предварительным данным не выдержала подпорная стойка смонтированной опалубки. По итогам сложившейся ситуации Стройнадзор Курской области сформирует комиссию, которая установит причины произошедшего, а также оценит состояние строительных конструкций. 

     

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