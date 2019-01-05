Курская область первой учредит институт Уполномоченного по правам ребенка по федеральному образцу

В администрации Курской области рассказали о встрече Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Анны Кузнецовой с врио губернатора Романом Старовойтом. Напомним, детский омбудсмен посетила наш город 18 января. Анна Кузнецова побывала в Центре сопровождения замещающих семей и посетила Центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения детей. Она отметила успешный опыт Курской области в реализации различных социальных проектов. Во время встречи с главой региона обсуждалась программа по совершенствованию мер социальной политики в сфере детства, а также вопрос повышения эффективности статуса Уполномоченного по правам ребенка в Курской области.

- Я благодарю Романа Старовойта за то, что Курская область станет первым регионом, в котором по образцу федерального законодательства будет учрежден институт Уполномоченного по правам ребенка, - особо отметила Анна Юрьевна. Соответствующий законопроект внесен врио губернатора на рассмотрение в областную Думу.

В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон об уполномоченных по правам ребенка. Этого события ждали 10 лет. Теперь у детских омбудсменов появился максимальный спектр прав и возможностей для эффективной помощи несовершеннолетним.