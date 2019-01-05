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    В Курской области снова объявили конкурс на лучший памятник Дейнеке

    Вчера, 12:14
    В Курской области снова объявили конкурс на лучший памятник Дейнеке
    Комитет по культуре Курской области повторно объявил конкурс на создание памятника известному художнику Александру Дейнеке. Итоги первого признали неудовлетворительными, жюри посчитало, что ни один из представленных ранее проектов не отвечает масштабу личности художника. 
    Положение о проведении творческого конкурса размещено на сайте комитета по культуре Курской области. За разъяснениями и консультацией по техническим вопросам конкурса обращаться по контактному телефону организатора: 8 (4712) 70-32-82 или на электронную почту komkul46@mail.ru.

     

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