Налётчик ранил кассира АЗС ради тысячи рублей и сигарет

В Курске ночью совершен налет на АЗС. Мужчина зашел на заправку на Станционной, ударил ножом 44-летнюю женщину-кассира, похитил из кассы тысячу рублей и блок сигарет. Потерпевшая вызвала полицию. На след грабителя вывела служебная собака. Его личность установили в течение часа. Мужчину задержали при попытке скрыться в Советском районе. По данным УМВД, в помещение АЗС он заходил дважды. В первый раз для оценки обстановки, а второй для совершения преступления. 34-летний подозреваемый – житель Курска. Ранее неоднократно судим, в том числе за тяжкое преступление. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». До окончания следствия он арестован. Потерпевшую с ножевым ранением доставили в больницу.



