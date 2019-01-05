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    Суд поставил точку в споре за детский сад «Лучик»

    Вчера, 19:26
    Суд поставил точку в споре за детский сад «Лучик»
    Точку в конфликте между руководством детского сада «Лучик», расположенного на улице Степана Разина, и администрацией Курска поставил Воронежский арбитражный суд. Как рассказала замгубернатора Ирина Хмелевская, суд не удовлетворил жалобу директора детсада Елены Котовой и предписал освободить занимаемое помещение в связи с задолженностью по арендной плате и нарушениями в оказании услуг дополнительного образования. Подчеркивается, что изменение статуса учреждения не отразится на персонале и детях: работники и малыши сохранят свои места. Более того, в садике планируют сделать ремонт и усилить меры безопасности. При этом родительская плата снизится с 9 до 2,5 тысяч рублей. А зарплата сотрудников поднимется до уровня средней. Увеличится в учреждении и число мест для детей. Напомним, еще год назад власти Курска хотели расторгнуть договор аренды с руководством частного детского сада. Однако руководитель «Лучика» не хотела покидать место и обращалась в самые разные инстанции. 

     

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