Суд поставил точку в споре за детский сад «Лучик»

Точку в конфликте между руководством детского сада «Лучик», расположенного на улице Степана Разина, и администрацией Курска поставил Воронежский арбитражный суд. Как рассказала замгубернатора Ирина Хмелевская, суд не удовлетворил жалобу директора детсада Елены Котовой и предписал освободить занимаемое помещение в связи с задолженностью по арендной плате и нарушениями в оказании услуг дополнительного образования. Подчеркивается, что изменение статуса учреждения не отразится на персонале и детях: работники и малыши сохранят свои места. Более того, в садике планируют сделать ремонт и усилить меры безопасности. При этом родительская плата снизится с 9 до 2,5 тысяч рублей. А зарплата сотрудников поднимется до уровня средней. Увеличится в учреждении и число мест для детей. Напомним, еще год назад власти Курска хотели расторгнуть договор аренды с руководством частного детского сада. Однако руководитель «Лучика» не хотела покидать место и обращалась в самые разные инстанции.