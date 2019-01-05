Двух замгубернатора Курской области лишили части полномочий

Врио губернатора Роман Старовойт утвердил новую структуру органов исполнительной власти Курской области. Он изменил ее уже в третий раз. В частности, вернулась ранее упраздненная должность первого заместителя губернатора. В ведении первого зама будут находиться 6 комитетов — по экономике и развитию; по развитию внешних связей; потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования; по труду и занятости населения; промышленности и транспорта; по физической культуре и спорту, а также два управления — дорожное и по обеспечению деятельности мировых судей.

В связи с этим части полномочий лишается один из заместителей губернатора, должность которого занимает Максим Бесхмельницын, который курировал деятельность всех перечисленных структурных подразделений, а также комитета информатизации, связи, государственных и муниципальных услуг Теперь в его ведении остается лишь комитет информатизации.

Кроме того, перераспределены полномочия еще двух заместителей главы региона. Заместитель губернатора Анатолий Стрелков лишился управления по охране объектов культурного наследия. Теперь это направление будет курировать другой замгубернатора — Алексей Смирнов.



