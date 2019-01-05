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    Среднерусский экономический форум переформатируют

    Сегодня, 08:03
    Среднерусский экономический форум переформатируют
    Среднерусский экономический форум переформатируют. Об этом заявили на заседании оргкомитета. Форум стал визитной карточкой нашего региона. Количество его участников растет. В 2018-м их было около 2-х тысяч. Не меньше ожидается и в этом году. Глава региона поставил задачу не откладывая начать подготовку к этому масштабному событию. За несколько месяцев предстоит изменить формат СЭФ, применить более современные технологии при проведении пленарного заседания, круглых столов, презентаций. Участники оргкомитета обсудили концепцию форума. Особое внимание уделят вопросам развития малого бизнеса.

     

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