В центре Курска водитель маршрутки сбил пешехода и уехал. По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло 21 января примерно в 13.20 на остановке общественного транспорта "МегаГринн". Со слов пострадавшей, неустановленный водитель, управляя маршруткой, предположительно марки "Форд Транзит", двигаясь от Кавказской в сторону улицы Ломакина, допустил наезд на 21-летнюю девушку. Она вышла на проезжую часть, чтобы сесть в другой автобус. Девушка самостоятельно обратилась за медпомощью, обошлось без серьезных травм. Водитель с места ДТП скрылся.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.