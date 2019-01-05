На рабочем месте убит главный дорожник Льгова

Сегодня в больнице скончался 59-летний руководитель ЗАО «Льговское ДЭП». Главный дорожник города получил смертельное ранение прямо на рабочем месте. По данным льговской газеты «Курьер», утром в здании ДЭП на Льгове-1 у руководителя организации произошел конфликт с подчиненным,. Во время ссоры работник ударил начальника ножом в живот. На место сразу вызвали «скорую», однако спасти пострадавшего уже не смогли. Точную причину смерти назовут после вскрытия. На месте происшествия ведутся следственные мероприятия. Подозреваемый задержан. Все обстоятельства трагедии уточняются.