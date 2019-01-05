В Курском районе нашли свалку биологических отходов

Жители села Глебово Курского района обнаружили неподалеку от своих домов свалку биологических отходов. Информацию опубликовали в соцсетях. Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области официально подтвердил информацию. Специалисты выехали в Глебово и зафиксировали размещение отходов на открытом грунте и нашли среди мусора останки забитых животных. По фактам нарушения природоохранного законодательства возбуждено дело об административном правонарушении. Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при размещении отходов производства влечет наложение административного штрафа на юридические лица — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.