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    В Курском районе нашли свалку биологических отходов

    Сегодня, 08:03
    В Курском районе нашли свалку биологических отходов
    Жители села Глебово Курского района обнаружили неподалеку от своих домов свалку биологических отходов. Информацию опубликовали в соцсетях. Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области официально подтвердил информацию. Специалисты выехали в Глебово и зафиксировали размещение отходов на открытом грунте и нашли среди мусора останки забитых животных. По фактам нарушения природоохранного законодательства возбуждено дело об административном правонарушении. Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при размещении отходов производства влечет наложение административного штрафа на юридические лица — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

     

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