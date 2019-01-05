Иностранных студентов-медиков планируют отправлять в курские села

На примере Фатежской ЦРБ власти показали, как работают в Курской области программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Врачей отправляют работать в глубинку с 2012-го, при этом им выделяют подъемные – 1 миллион рублей. Сменили город на село уже более 200 докторов, в 2018-м таких было 38. Так в Фатежскую райбольницу трудостроились два хирурга, два реаниматолога, два травматолога, акушер-гинеколог и фельдшер скорой помощи. По программе «Земский фельдшер» выплачивают 500 тысяч рублей. С 2017-го ее участниками стали 27 медиков. В основном эти специалисты идут работать на станции скорой помощи. По словам замгубернатора Ирины Хмелевской, кадровую политику в привлечении специалистов на село будут совершенствовать. Сейчас обсуждают перечень социальных гарантий. Возможно, это будут компенсация при оплате жилья, коммунальных услуг, устройство детей в детсады. Журналисты предложили привлекать на практику в районы иностранных студентов из медуниверситета. Хмелевская пообещала подумать над реализацией этой идеи.