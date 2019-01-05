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    В Курской области пересчитали избирателей

    Сегодня, 08:08
    В Курской области пересчитали избирателей
    В Курской области пересчитали избирателей. Правом голоса на территории региона обладают почти 925 тысяч человек. Больше всего избирателей в Курске (348 тысяч) и Железногорске (без малого 84 тысячи). В Курчатове правом голоса обладают более 34  тысяч граждан, во Льгове – свыше 16  тысяч. Замыкают пятерку городских округов Щигры – в нем зарегистрировано более 14 тысяч избирателей. Среди 28 муниципальных районов области наибольшее количество избирателей  в Курском районе – 43 379. На втором месте по численности –   Рыльский район (26 183 избирателя), на третьем – Обоянский район (24 887 избирателей). Наименьшее количество зарегистрировано  в Черемисиновском районе – 8 394 избирателя. 

     

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