В Курской области пересчитали избирателей. Правом голоса на территории региона обладают почти 925 тысяч человек. Больше всего избирателей в Курске (348 тысяч) и Железногорске (без малого 84 тысячи). В Курчатове правом голоса обладают более 34 тысяч граждан, во Льгове – свыше 16 тысяч. Замыкают пятерку городских округов Щигры – в нем зарегистрировано более 14 тысяч избирателей. Среди 28 муниципальных районов области наибольшее количество избирателей в Курском районе – 43 379. На втором месте по численности – Рыльский район (26 183 избирателя), на третьем – Обоянский район (24 887 избирателей). Наименьшее количество зарегистрировано в Черемисиновском районе – 8 394 избирателя.



















