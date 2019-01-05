Воспитанников и сотрудников "Лучика" временно распределят по другим детсадам

В сети появилась информация, что родителям, которые водят своих малышей в детский сад «Лучик», выдали уведомления, подписанные заведующей Еленой Котовой. В документе сказано, что по решению Арбитражного суда Курской области «Лучику» необходимо освободить помещение. На основании этого Котова расторгает договор с родителями с 1 февраля, хотя по решению суда помещение бывшее руководство должно освободить в течение месяца. В городской администрации родителей заверили, что волноваться не стоит. Детей и воспитателей не «выгонят на улицу». И воспитанникам, и сотрудникам детского сада временно предложат другие дошкольные учреждения. Сегодня в 18.30 в городском комитете образования по адресу Радищева, 103 состоится по этому поводу собрание с родителями и сотрудниками детского сада «Лучик», в нем примут участие замглавы города Марина Сойникова и председатель комитета образования Сергей Белкин.