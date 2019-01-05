Студент из Курска участвует в кастинге шоу "Орёл и решка"

18-летний студент Курского политехнического колледжа Глеб Подпрятов снял видеоролик для участия в кастинге телепроекта «Орёл и решка». В ролике молодой человек рассказывает о католическом костеле, также он побывал в интерактивном музее «Атмосфера открытий» и на смотровой площадке в центре Курска. Как признался Глеб Подпрятов 46ТВ, это первый для него кастинг. Сначала он не хотел выкладывать видео, опасался, что будет негатив. Но затем всё же решился. Теперь остается ждать, заметит ли курянина проект «Орёл и решка».