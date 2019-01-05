В Курчатове выставили на продажу бывший кинотеатр "Прометей"

В Курчатове выставлен на продажу бывший кинотеатр «Прометей». Его открыли в 1983 году, и он стал главным культурным центром города атомщиков. Но когда в Курчатове построили Дворец культуры, кинотеатр опустел и был законсервирован. С тех пор «Прометей» выставляли на продажу 8 раз, однако покупателей не нашлось. Меж тем, «Прометей», отключенный от коммуникаций, начал постепенно разрушаться. Власти Курчатова ранее заявляли о планах снести здание и возвести на его месте жилой дом. Но пока предпринята еще одна попытка его продать. Теперь применен новый способ реализации муниципального имущества - посредством публичного предложения. Его отличием от обычного аукциона является последовательное снижение цены от первоначального предложения в 33 миллиона рублей вплоть до цены отсечения. Таким образом, минимальная стоимость «Прометея» на сегодня может составить 16,5 миллионов рублей. А новый хозяин вправе использовать его по любому из перечисленных видов разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, здравоохранение, амбулаторно–поликлиническое обслуживание, социально–медицинское обслуживание, образование и просвещение, дошкольное, начальное и среднее общее образование, среднее и высшее профессиональное образование, культурное развитие, общественное управление, предпринимательство, деловое управление, магазины, общественное питание. Аукцион состоится 14 февраля.

К слову, ранее в "Прометей" хотели перевести ЗАГС, однако его разместили в администрации города, поэтому планерки по вопросам ЖКХ у курчатовских чиновников порой проходят в свадебном убранстве.

По материалам "Курчатов ТВ"