В центре Курска обустроили безопасную горку

В парке Пионеров, который находится на площади Перекальского Курска, сотрудники Аварийно-спасательной службы обустроили снежную горку. Подчеркивается, что это безопасное место для отдыха не только детей, но и взрослых. Высота горки около 2,5 метров с пологим склоном. До конца зимнего сезона специалисты проследят, чтобы горка оставалась безопасной. Отдыхающих же призывают не оставлять детей без присмотра. Также в Курске под особый контроль взяты места отдыха на Ермошкином озере в Сеймском округе. Планируется обустроить горки на Боевке. Идею безопасного отдыха поддержали и в районах Курской области. В Медвенском, Щигровском, Золотухинском и Поныровском районах уже открыты такие горки, которые пользуются популярностью среди местных жителей.