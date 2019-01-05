В Курске ищут пострадавших от действий «РусьАвто»

В Курске выявляют, есть ли еще потерпевшие от деятельности салона «РусьАвто». Ранее мы рассказывали: десятки человек написали заявления в полицию, они считают себя обманутыми, так как остались и без машин, отданных на продажу, и без денег. Правоохранительные органы проверяют каждый случай, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Телефон для обращения обманутых клиентов «РусьАвто» - 8910 218 75 71. Позвонив по этому номеру, потерпевшие получат информацию, как им дальше действовать.