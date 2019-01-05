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    Ректору КГМУ присвоят звание «Почетный гражданин Курска»

    Сегодня, 08:03
    Ректору КГМУ присвоят звание «Почетный гражданин Курска»
    Ректору КГМУ Виктору Лазаренко присвоят звание «Почетный гражданин Курска». Этот вопрос рассмотрели на совместном заседании комитетов городского Собрания. Ректору медунивеситета Виктору Лазаренко предложили присвоить звание за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров для здравоохранения, активную общественную деятельность и большой вклад в социально-экономическое развитие города. Законотворцы единогласно проголосовали «за». Теперь этот вопрос вынесут на заседание Курского городского Собрания 29 января.

     

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