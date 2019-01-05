В Обоянском районе продавщица дала отпор грабителю

В Обоянском районе продавщица дала отпор вооруженному грабителю. Неизвестный в маске дождался, когда продавец закроет торговый павильон и, угрожая ножом, попытался заставить сотрудницу вернуться и отдать ему деньги из кассы. Однако женщина оказала грабителю активное сопротивление, в результате чего преступник сбежал, не доведя преступление до конца. Правоохранители вычислили злоумышленника в тот же день. Подозреваемый сознался в содеянном. У него изъяли кухонный нож со следами крови пострадавшей и темную маску. 23-летний ранее не судимый подозреваемый сотрудничает со следствием. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.