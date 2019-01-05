Памятник Ленину на Красной площади отремонтируют

Памятник Ленину на Красной площади Курска отремонтируют. Об этом стало известно по итогам заседания комитетов Городского собрания. Курск получил дополнительно из областного бюджета более миллиарда рублей. Депутаты обсудили, на что их направить. В итоге часть денег пойдет на противоаварийные работы по сохранению монумента Ленину. Также полученный из региональной казны миллиард направят на выкуп детского сада на проспекте Дериглазова, софинансирование расходов по строительству дорог, установку и замену дорожных знаков около школ Курска, ремонт учреждений образования.



