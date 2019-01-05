поиск по сайту
 

    Памятник Ленину на Красной площади отремонтируют

    Сегодня, 08:01
    Памятник Ленину на Красной площади отремонтируют
    Памятник Ленину на Красной площади Курска отремонтируют. Об этом стало известно по итогам заседания комитетов Городского собрания. Курск получил дополнительно из областного бюджета более миллиарда рублей. Депутаты обсудили, на что их направить. В итоге часть денег пойдет на противоаварийные работы по сохранению монумента Ленину. Также полученный из региональной казны миллиард направят на выкуп детского сада на проспекте Дериглазова, софинансирование расходов по строительству дорог, установку и замену дорожных знаков около школ Курска, ремонт учреждений образования.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама