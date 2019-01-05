"Динамо" досрочно вышло в плей-офф Евролиги

В среду баскетболистки курского «Динамо» одержали 10-ю победу подряд в женской Евролиге. Единоличный лидер группы «В» дома принимал греческий «Олимпиакос» и выиграл со счётом 75:58. Команда Лукаса Мондело досрочно, за 4 тура до окончания группового этапа, гарантировала себе место в плей-офф. Лучшими в этой игре стали Брианна Стюарт – она набрала 21 балл, Соня Петрович заработала 20 очков. Теперь «Динамо» ждёт домашняя игра с оренбургской «Надеждой» в рамках регулярного чемпионата России, которая пройдёт в субботу, 26 января.