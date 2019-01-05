Власти разъяснили, кто отвечает за содержание контейнерных площадок

Администрация области внесла ясность в вопрос об ответственности за содержание контейнерных площадок. Эта функция возложена на собственников территорий - управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Региональный оператор же несет ответственность только за вывоз отходов, размещаемых на контейнерной площадке. Также он обязан подбирать мусор, который просыпался при погрузке. Пакеты, которые оставляют жильцы рядом с контейнерами, должна убирать управляющая компания.



