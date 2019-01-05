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    Курянин по ошибке до смерти избил пенсионерку

    Сегодня, 11:40
    Курянин по ошибке до смерти избил пенсионерку
    Промышленный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Курска. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.
    В прокуратуре рассказали подробности этого преступления. Майским вечером прошлого года у подъезда дома на Сумской у курянина возник конфликт с незнакомцем, который ударил его по лицу. Решив отомстить, мужчина взял биту и направился к предполагаемому месту жительства обидчика. Перепутав комнату общежития, он выбил входную дверь, отключил электричество, и стал наносить удары по голове лежащему на кровати человеку. Однако потом он увидел, что избил не своего обидчика, а другого человека, после чего скрылся с места преступления. Получившая травмы 80-летняя женщина скончалась в больнице.
    Суд приговорил курянина к 8,5 годам колонии строгого режима. 

     

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