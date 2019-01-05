Курянка ради якобы выигранного IPhone лишилась 50 тысяч

В Курске девушка, выигрывая IPhone, лишилась 50 тысяч рублей. В соцсети "ВКонтакте" незнакомка сообщила ей, что она победила в конкурсе и становится обладателем гаджета Apple последней модели. Чтобы получить его, необходимо оплатить налоги и логистику. Курянка согласилась и начала переводить деньги на указанный Киви-кошелёк. Лжеорганизаторы конкурса придумывали всё новые платежи, в итоге они выманили у девушки 50 тысяч рублей. После этого перестали выходить на связь. Потерпевшая, осознав, что её обманули, обратилась в полицию. Установлено, что номер телефона злоумышленников зарегистрирован в другом российском регионе. Возбуждено уголовное дело. Мошенников разыскивают.