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    Курянка ради якобы выигранного IPhone лишилась 50 тысяч

    Сегодня, 12:14
    Курянка ради якобы выигранного IPhone лишилась 50 тысяч
    В Курске девушка, выигрывая IPhone, лишилась 50 тысяч рублей. В соцсети "ВКонтакте" незнакомка сообщила ей, что она победила в конкурсе и становится обладателем гаджета Apple последней модели. Чтобы получить его, необходимо оплатить налоги и логистику. Курянка согласилась и начала переводить деньги на указанный Киви-кошелёк. Лжеорганизаторы конкурса придумывали всё новые платежи, в итоге они выманили у девушки 50 тысяч рублей. После этого перестали выходить на связь. Потерпевшая, осознав, что её обманули, обратилась в полицию. Установлено, что номер телефона злоумышленников зарегистрирован в другом российском регионе. Возбуждено уголовное дело. Мошенников разыскивают. 

     

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