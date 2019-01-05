Сегодня «Авангард» проведет первый спарринг

Сегодня футболистам «Авангарда» предстоит первый контрольный матч в Турции. Соперником сине-белых станет дебютант сербской Суперлиги - "Динамо Вранье". Всего на сборах в Турции подопечные Игоря Беляева проведут три спарринга. Ранее мы рассказывали: к курской команде присоединился бывший игрок сборной России, 28-летний полузащитник «Балтики» Максим Григорьев. Также вернулся в расположение «Авангарда» и основной в этом сезоне вратарь Никита Чагров, который ездил на просмотр к представителю Премьер-лиги «Ростову».



