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    Сегодня «Авангард» проведет первый спарринг

    Сегодня, 08:02
    Сегодня «Авангард» проведет первый спарринг
    Сегодня футболистам «Авангарда» предстоит первый контрольный матч в Турции. Соперником сине-белых станет дебютант сербской Суперлиги - "Динамо Вранье". Всего на сборах в Турции подопечные Игоря Беляева проведут три спарринга. Ранее мы рассказывали: к курской команде присоединился бывший игрок сборной России, 28-летний полузащитник «Балтики» Максим Григорьев. Также вернулся в расположение «Авангарда» и основной в этом сезоне вратарь Никита Чагров, который ездил на просмотр к представителю Премьер-лиги «Ростову». 

     

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