Активисты добились ремонта ФАПа в Железногорском районе

Активисты ОНФ добились ремонта фельдшерско-акушерского пункта в селе Рышково Железногорского района. «Фронтовики» проверили порядка 60 сельских медучреждений, после чего ФАП в селе Рышково власти включили в план ремонта. Он обслуживает жителей пяти населенных пунктов - это более 700 человек. На ремонт медучреждения потратили 1,5 млн руб. В ФАПе поменяли полы, двери, окна, кровлю, утеплили стены. Работы шли весь декабрь и часть января. Отделка еще не полностью завершена. По информации активистов, практически готовы к приему процедурный кабинет, оснащено рабочее место фельдшера. Скоро поступит оборудование для приема гинекологических больных. Однако остается открытым кадровый вопрос. Здесь необходим еще один фельдшер - уточнили общественники. Ранее активисты выяснили, что половина фельдшерско-акушерских пунктов в Курской области не соответствует требованиям: в них нет воды, газа, канализации, телефонной связи. К центральному отоплению подключены всего 13 ФАПов, к горячему водоснабжению – 32 из 604. Обеспеченность медработниками в сельской местности меньше на 56,5%, чем в целом по региону.