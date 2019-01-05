С 1 февраля вырастут размеры ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам и стоимость набора социальных услуг

С 1 февраля 2019 года на 4,3% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – самая массовая социальная выплата в России.

В настоящее время Отделение Пенсионного фонда выплачивает её более 261 тыс. федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации и т.д. Ежемесячно на эти цели направляется 405 млн. рублей, с февраля 2019 года эта сумма увеличится на 17,4 млн. рублей.

На 4,3 % будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Федеральные льготники, имеющие право на его получение, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2019 года стоимость набора социальных услуг составит 1 121 руб. 42 коп. в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми медикаментами – 863 руб. 75 коп.;

• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 133 руб. 62 коп.;

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124 руб. 05 коп.









По информации отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Курской области



