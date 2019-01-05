поиск по сайту
 

    С 1 февраля вырастут размеры ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам и стоимость набора социальных услуг

    Сегодня, 13:58
    С 1 февраля вырастут размеры ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам и стоимость набора социальных услуг
    С 1 февраля 2019 года на 4,3% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – самая массовая социальная выплата в России. 
    В настоящее время Отделение Пенсионного фонда выплачивает её более 261 тыс. федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации и т.д. Ежемесячно на эти цели направляется 405 млн. рублей, с февраля 2019 года эта сумма увеличится на 17,4 млн. рублей.
    На 4,3 % будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Федеральные льготники, имеющие право на его получение, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.
    Так,  с  1  февраля  2019  года стоимость набора социальных услуг составит 1 121 руб. 42 коп. в месяц, в том числе:
    обеспечение необходимыми медикаментами – 863 руб. 75 коп.;
    предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 133 руб. 62 коп.;
    бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124 руб. 05 коп.


    По информации отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Курской области

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама