В Курчатове задержан автовор

В Курчатове задержан ранее судимый 34-летний местный житель, его подозревают в краже. По данным УМВД, мужчина проник в автомобиль, припаркованный во дворе дома. Взломав личинку замка водительской двери, он похитил автомагнитолу, аккумулятор и детское кресло. Полицейские установили личность злоумышленника по горячим следам. Помогли в этом записи с видеокамер в ближайших магазинах. При обыске жилища подозреваемого полицейские обнаружили похищенное имущество. Проводится проверка, оценивается нанесенный ущерб, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.