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    В Курчатове задержан автовор

    Сегодня, 14:22
    В Курчатове задержан автовор
    В Курчатове задержан ранее судимый 34-летний местный житель, его подозревают в краже. По данным УМВД, мужчина проник в автомобиль, припаркованный во дворе дома. Взломав личинку замка водительской двери, он похитил автомагнитолу, аккумулятор и детское кресло. Полицейские установили личность злоумышленника по горячим следам. Помогли в этом записи с видеокамер в ближайших магазинах. При обыске жилища подозреваемого полицейские обнаружили похищенное имущество. Проводится проверка, оценивается нанесенный ущерб, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

     

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