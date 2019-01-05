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    Пожарная часть Черемисиновского района получила новую машину

    Сегодня, 16:09
    Пожарная часть Черемисиновского района получила новую машину
    На вооружение пожарной части Черемисиновского района поступила новая 6-тонная пожарная автоцистерна «УРАЛ». Автомобиль отличается повышенной проходимостью. Он укомплектован современным пожарно-техническим вооружением. Кроме того, сейчас в здании части Черемисиновского района идёт капремонт. Уже заменили кровлю, обновили выезды, продолжается внутренняя отделка. Реконструкцию планируют завершить к апрелю. При этом работа пожарных не останавливается. В зону прикрытия части входят около ста населенных пунктов, где проживают более 9 тысяч человек; 2 объекта социальной сферы; автотрасса «Курск – Касторное». Пополнился новой машиной «Урал» и автопарк пожарной части Конышёвского района. Помимо этого, продолжится газификация пожарных частей. В этом году на очереди Мантуровский и Касторенский районы. А в 2020-м новое пожарное депо появится в Поныровском районе.

     

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