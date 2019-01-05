Куряне аплодисментами проводили основателя ТЮЗа Игоря Селиванова

Сегодня Курск простился с основателем театра юного зрителя "Ровесник" Игорем Владимировичем Селивановым. Гражданская панихида прошла в филармонии. Там, на малой сцене в ТЮЗе, Селиванов проработал десятки лет. В 1964 году он основал в Курске Театр юного зрителя и с тех пор являлся его бессменным руководителем и вдохновителем. Для одних Селиванов – Учитель, давший «путевку в жизнь». Для других – талантливый режиссер, поставивший множество новаторских спектаклей. А третьим он запомнится жестким руководителем, умевшим не прогибаться под обстоятельства. Игорю Селиванову было 78. Мастера проводили аплодисментами.

По материалам "46ТВ"



