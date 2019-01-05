Завтра снова будут разбираться с судьбой воспитанников и сотрудников "Лучика"

Завтра снова будут разбираться с судьбой воспитанников и сотрудников детского сада "Лучик", который расположен в Курске на улице Степана Разина. Первая встреча по этому поводу состоялась в городском комитете образования. Частный детский сад, арендовавший у муниципалитета помещение, задолжал городу более 1 млн рублей. Суд предписал руководству учреждения освободить здание. С родителями воспитанников "Лучика" с 1 февраля расторгают договоры. Замглавы администрации Курска Марина Сойникова заверила, что для всех найдут безболезненный выход из создавшейся ситуации. Самый предпочтительный вариант - оставить детей и коллектив в нынешнем здании до лета, когда в садике сделают ремонт. Проблема в том, что городу принадлежит только здание. Если попечительский совет детского сада и его учредители решат оставить оборудование и детскую мебель в «Лучике» в счет погашения долга, то он сможет полноценно функционировать и дальше. Если же предпочтут продать имущество, а уже потом погашать задолженность, то воспитанников придется временно переводить в другие учреждения.

- Мы учтем адрес проживания детей, предпочтения и найдем возможность помочь каждому, - сказал председатель городского комитета Сергей Белкин. – Для решения этого вопроса следует обратиться в отдел дошкольного образования по адресу ул. Радищева, 103, 2 этаж или по телефону 70-14-59.

Коллективу сотрудников детского садика также окажут помощь в трудоустройстве. Завтра в "Лучике" состоится ещё одно собрание, где учредители организации ответят, как намерены поступить.



