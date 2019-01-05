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    В отставку отправлен еще один врио замгубернатора Курской области

    Сегодня, 16:56
    В отставку отправлен еще один врио замгубернатора Курской области
    В администрации Курской области продолжаются кадровые перемены. В связи с сокращением должности покинул свой пост врио заместителя губернатора Курской области Александр Криволапов - сообщили в Доме Советов. Криволапов курировал региональный комитет по экономике и развитию, комитет Администрации Курской области по развитию внешних связей, комитет по труду и занятости населения Курской области. Теперь все эти подразделения находятся в ведении недавно назначенного первого заместителя губернатора Станислава Набоко.

     

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