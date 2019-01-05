Пристав разыскал мотоцикл должника, прикинувшись покупателем

Курский пристав разыскал имущество должника с помощью популярного сайта объявлений о товарах. Как рассказали в ведомстве, мужчина не погасил кредит в 600 тысяч рублей. Приставы выяснили, что ему принадлежит спортивный мотоцикл Kawasaki, и наложили арест на него без права пользования. Но до реализации имущества дело не дошло, поскольку должник скрыл его. Однако пристав нашел похожий мотоцикл на популярном интернет-сервисе. Сотрудник связался с продавцом и договорился о встрече и осмотре транспортного средства. В итоге арестованный мотоцикл нашли, изъяли и… передали на хранение должнику. Деньги с продажи Kawasaki перечислят взыскателю в счет погашения задолженности.