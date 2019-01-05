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    Куряне пожаловались на сваленный снег

    Сегодня, 08:09
    Куряне пожаловались на сваленный снег
    Активисты ОНФ и представители исполнительной власти проверят незаконный свал снега в Курске. Жалоба поступила от жителей улицы Полевая. По данным мэрии, в Курске только две точки, куда разрешено свозить снег - на улице Дубровинского и переулке Льговский. Однако жители частного сектора на Полевой не раз наблюдали, как грузовики привозят на поля рядом с рекой Сейм снег, содержащий вредные примеси. Активисты вместе с представителями департамента экологической безопасности и природопользования Курской области выедут на место для проведения мониторинга. Добавим, сегодня в Курске объявлена санитарная пятница. Основная задача - расчистить остановочные площадки, пешеходные переходы и подходы к ним. Горожан призывают принять посильное участие. 

     

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