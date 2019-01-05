Под Курском столкнулись "Лада" и пассажирский микроавтобус

В четверг, 24 января, в Курской области произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. По данным регионального ГИБДД, около 6 часов вечера на 545 километре автодороги М-2 «Крым», неподалёку от деревни Селиховы дворы Курского района столкнулись «Лада Ларгус» под управлением 65-летнего водителя и встречный микроавтобус «Мерседес Спринтер», за рулём которого находился 42-летний мужчина. В аварии пострадали два человека – водитель «Лады» и 35-летняя пассажирка «Мерседеса». Их с травмами доставили в больницу.

фото — ВК Автокадр_46

