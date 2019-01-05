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    Срок за мошенничество светит бывшему заместителю главы Росрыболовства Александру Тугушеву

    Сегодня, 11:42
    Срок за мошенничество светит бывшему заместителю главы Росрыболовства Александру Тугушеву

    На имя начальника Мурманского УЭБ и ПК МВД поступило заявление от Александра Сычева в отношении бывшего заместителя главы Росрыболовства Тугушева. По мнению Сычева, его компаньон и партнер по ООО «Восход» присвоил средства в размере 20 миллионов рублей.

    Сычев и Тугушев договорились о совместном ведении бизнеса по добыче креветки и открыли ООО «Восход». Для старта проекта было нужно найти 40 миллионов рублей, и партнерами было принято решение вложить в дело собственные средства.

    К началу осени 2017 года Сычев передал свою часть денег Тугушеву, получив долю в 50% в их общей компании. Тугушев должен был разместить эти деньги на счете ООО, однако впоследствии обнаружилось, что денег на счет так и не поступило. Заподозрив неладное, Сычев обратился в МВД.

    Адвокаты Тугушева обвинения в его адрес категорически отвергают. Однако уголовное дело все-таки было возбуждено в ноябре 2018 года, сообщает «Газета.Ру».

    Тугушев уже неоднократно был замечен в разных сомнительных историях. Так, некоторое время назад разразился скандал после того, как он обвинил своего бывшего партнера и владельца Норебо Виталия Орлова в похищении у него акций Норебо через подставных лиц. Однако же когда дело дошло до разбирательства, выяснилось, что в рамках исполнительного производства в 2012 году сам Тугушев рассказывал приставам о том, что акции были им проданы за некоторое время до поступления на государственную службу.

    Кроме того, Тугушев отсидел срок за вымогательство взятки от руководства дальневосточной компании «Поллукс» в размере 3,7 млн долларов.

     

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