Курскую команду отобрали в телевизионную лигу КВН

В последний день 30-го Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2019» объявили участников телевизионных лиг. Впервые за долгое время на экранах страны будет выступать и команда из Курска «Мама будет рада». Ее отобрали для участия в первой лиге КВН. Дебют команды намечен на конец марта – начало апреля. Первая лига КВН – одна из четырех телевизионных лиг. В этом году съемки будут проходить в Казани. Сама лига исторически является стартовой площадкой для молодых команд. Многие из ее победителей в дальнейшем удачно выступают в том числе и в Высшей лиге. Среди победителей Первой лиги были курская «Прима» , «Радио Свобода» (Ярославль) и Сборная Пятигорска.