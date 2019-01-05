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    Биологические отходы из деревни под Курском вывезли

    Сегодня, 12:59
    Биологические отходы из деревни под Курском вывезли
    Биологические отходы из деревни  Глебово Курского района вывезли. Об этом сообщила руководитель районной станции по борьбе с болезнями животных Марина Лебедева. Ранее мы рассказывали: поступила информация о наличии биологических отходов между деревнями Глебово и Алябьево. На место несанкционированной свалки выехали специалисты Станции по борьбе с болезнями животных. Ветеринары отобрали материал для исследования на особо опасные заболевания, такие как сибирская язва, составили акт отбора проб и отправили их в лабораторию. Результаты экспертизы – отрицательные. Сейчас решается вопрос об утилизации биологических отходов. Расследованием данного факта и поиском виновных займутся правоохранительные органы.

     

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