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    Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины на Волокно

    Сегодня, 14:07
    Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины на Волокно
    Следователи начали проверку по факту смерти мужчины на улице возле 4-й горбольницы на Волокно. Ранее мы рассказывали: сегодня утром обнаружили замёрзший труп на обочине. Видимых телесных повреждений не было. Личность мужчины уже установили, ему было 60 лет. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователи опрашивают очевидцев, назначена медицинская судебная экспертиза, которая установит причины смерти. По предварительной версии – это проблемы с сердцем. 

     

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