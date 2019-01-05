Что нужно знать о пенсионном законодательстве в 2019 году

С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Утвержденные в соответствии с законом изменения закрепляют общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста будет постепенным и продлится до 2028 года. В течение переходного периода по повышению пенсионного возраста для предпенсионеров будут сохранены все федеральные и региональные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года.





Страховая пенсия

На первом этапе изменения затронут мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения, то есть тех, кому в 2019 году исполнится 60 и 55 лет. С учетом переходных положений они получат право выйти на пенсию во второй половине 2019 года или в первой половине 2020 года в возрасте 60 лет и 6 месяцев и 55 лет и 6 месяцев соответственно.





Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров – получателей страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Они продолжат получать положенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с ранее приобретенными правами и льготами.





Право досрочного выхода на пенсию сохраняется для всех, кому оно было предоставлено ранее. Работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда, досрочный выход сохраняется полностью без изменений. Аналогично и для пилотов гражданской авиации, летчиков-испытателей, людей, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, водителей общественного транспорта, женщин с пятью детьми, инвалидов по зрению, родителей и опекунов инвалидов, а также других граждан.





В полном объеме сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособность, пенсия назначается независимо от возраста при установлении группы инвалидности.





Помимо сохранения прежних льгот по досрочному выходу на пенсию, вводятся новые основания назначения пенсии до достижения общеустановленного пенсионного возраста.

Новые основания для досрочного выхода на пенсию

Досрочное назначение пенсии за длительный стаж

Предусматривается новое основание для граждан, имеющих большой стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.





Досрочное назначение пенсии многодетным женщинам с тремя и четырьмя детьми

Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми получают право досрочного выхода на пенсию. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста. Если у женщины четверо детей – на четыре года раньше нового пенсионного возраста. При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо выработать в общей сложности не менее 15 лет страхового стажа и воспитать детей до достижения ими возраста 8 лет. Кроме того, требуется иметь определённую величину пенсионных баллов (к 2025 году – не менее 30).





Досрочное назначение пенсии безработным гражданам

Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходного периода.

Назначение социальной пенсии

Абсолютное число пенсионеров, получающих социальную пенсию, составляют инвалиды и дети, потерявшие кормильцев. Остальные получатели социальной пенсии – это граждане из числа малочисленных народов Севера и те, кто не приобрел права на страховую пенсию по старости. Особенностью социальной пенсии по старости является то, что она назначается на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста.





Следует отметить, что изменения в пенсионной системе, вступившие в силу с 2019 года, не затрагивают социальную пенсию по инвалидности и по потере кормильца, которые назначаются безотносительно к общеустановленному пенсионному возрасту. Как и в случае со страховой пенсией, в отношении пенсий по государственному обеспечению полностью сохраняется право людей, потерявших трудоспособность из-за инвалидности, обратиться за назначением пенсии независимо от возраста.





При этом возраст, по достижении которого возникает право на социальную пенсию по старости, повышается на 5 лет в соответствии с поэтапным переходным периодом. С 2028 года мужчинам социальная пенсия по старости будет назначаться по достижении 70 лет, женщинам – начиная с 65 лет.

Возраст выхода на пенсию госслужащих

Для государственных гражданских служащих всех уровней власти (федеральных, региональных и муниципальных) повышение пенсионного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, началось с 2017 года. Так же как и у всех россиян, переход к новым значениям пенсионного возраста у госслужащих происходит поэтапно. Вплоть до 2021 года повышение возраста составляет по полгода в год, далее темп синхронизируется с общим темпом повышения пенсионного возраста в стране и начинает расти по году. В итоге мужчины-госслужащие с 2028 года будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины – госслужащие, начиная с 2034 года, будут выходить на пенсию в 63 года.





С учетом всех изменений страховая пенсия госслужащим назначается в 2019 году по достижении 56 лет (для женщин) и 61 года (для мужчин).

Выплата пенсионных накоплений

Вступившие в силу изменения в пенсионном законодательстве не меняют правил назначения и выплаты пенсионных накоплений. Пенсионный возраст, дающий право на их получение, остается в прежних границах – на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это распространяется на все виды выплаты пенсионных накоплений, включая накопительную пенсию, срочную и единовременную выплаты. Как и раньше, пенсионные накопления назначаются при наличии минимально необходимых пенсионных баллов и стажа: в 2019 году это 16,2 балла и 10 лет соответственно.