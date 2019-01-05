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    Ремонт памятника Ленину в Курске обойдется в 10 миллионов рублей

    Сегодня, 14:50
    Ремонт памятника Ленину в Курске обойдется в 10 миллионов рублей
     
    Ремонт памятника Ленину на Красной площади Курска обойдется в 10 миллионов рублей. Председатель комитета ЖКХ Сергей Цуканов объяснил, почему реставрация обойдется так дорого. Он напомнил, что скульптуру работы советского скульптора Матвея Манизера открыли в 1956 году. Памятник в Курске признан одним из лучших изображений вождя в «Лениниане». Он действительно хорошо сохранился, однако гранитный постамент, на котором установлена скульптура, и прилегающая к нему площадка, также вымощенная гранитом, с тех пор сильно обветшали - пояснил Цуканов. В 2017-м памятник обследовали специалисты управления по охране объектов культурного наследия Курской области, определили план ремонтно-реставрационных работ и благоустройства прилегающей территории. В 2018-м разработали научно-проектную документацию, на 2019-й наметили реставрацию. Учитывая тот факт, что памятник является объектом культурного наследия, выполнять такие работы могут только специализированные организации, имеющие на то лицензию. Ей стало ООО «Эксперт-Оценка». По расчетам этой компании ремонт монумента Ленину обойдется в 10 миллионов. Обоснованность сметы подтвердила «Облгосэкспертиза».

     

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