поиск по сайту
 

    Курские киберспортсмены поборются за три миллиона призовых

    Сегодня, 10:44
    Курские киберспортсмены поборются за три миллиона призовых
    В Курске сегодня стартовала Всероссийская киберспортивная студенческая лига. Региональный этап 3-го сезона открылся в компьютерном клубе «Бункер». Общий призовой фонд -более 3 миллионов рублей. Соревнования сборных вузов и ссузов проводятся в течение всего учебного года. На этот раз студенты со всей России примут участие в командных соревнованиях по дисциплинам Counter-Strike, Dota 2, Warface, Artifact, Hearthstone. За квоту в зональный этап лиги поборются команды КГУ, ЮЗГУ, сельхозакадемии, железнодорожного, монтажного и электромеханического техникумов, автотехнического и политехнического колледжей. Региональный этап продлится до 30 марта, по его итогам определится команда-победитель, которая представит Курскую область в зональном этапе. В прошлом сезоне команда ЮЗГУ заняла 4-е место среди 170 вузов России по киберспорту, выиграв 365 тысяч призовых.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама