Курские киберспортсмены поборются за три миллиона призовых

В Курске сегодня стартовала Всероссийская киберспортивная студенческая лига. Региональный этап 3-го сезона открылся в компьютерном клубе «Бункер». Общий призовой фонд -более 3 миллионов рублей. Соревнования сборных вузов и ссузов проводятся в течение всего учебного года. На этот раз студенты со всей России примут участие в командных соревнованиях по дисциплинам Counter-Strike, Dota 2, Warface, Artifact, Hearthstone. За квоту в зональный этап лиги поборются команды КГУ, ЮЗГУ, сельхозакадемии, железнодорожного, монтажного и электромеханического техникумов, автотехнического и политехнического колледжей. Региональный этап продлится до 30 марта, по его итогам определится команда-победитель, которая представит Курскую область в зональном этапе. В прошлом сезоне команда ЮЗГУ заняла 4-е место среди 170 вузов России по киберспорту, выиграв 365 тысяч призовых.



