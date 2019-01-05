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    В Курске выявили еще две точки незаконного свала снега

    Вчера, 16:01
    В Курске выявили еще две точки незаконного свала снега
    Сегодня активисты ОНФ и представители департамента экологической безопасности и природопользования Курской области побывали на месте незаконного свала снега. Жалоба поступила от жителей улицы Полевая. По их словам, обычно машины со снегом приезжают ночью. Департамент экологической безопасности и природопользования определит собственника земельного участка и потребует от него устранить нарушения. Также виновных в незаконной свалке снега ожидает штраф. По данным мэрии, в Курске только две точки, куда разрешено свозить снег - на улице Дубровинского и переулке Льговский. Во время выезда на Полевую  "фронтовики" получили информацию еще о двух точках несанкционированного свала снега. Данные передадут в администрацию Курской области для дальнейшего разбирательства.

     

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