В 3-й горбольнице к лету откроют отделение паллиативной помощи

В курской городской больнице №3 на базе неврологического отделения создают отделение паллиативной помощи. На эти цели из областного бюджета выделили более 11 миллионов рублей. Отделение паллиативной помощи в 3-й горбольнице должно заработать в мае-июне. Все медицинские услуги бесплатны - их оплачивают из федерального бюджета. Паллиативная помощь нужна не только онкобольным, в регионе много пациентов с диагнозами сахарный диабет, ишемия головного мозга, инсульт, болезни Паркинсона, Альцгеймера, которым требуется особый уход. Как пояснила замгубернатора Ирина Хмелевская, неврологическое отделение переносят в 4-ю и 2-ю городские больницы. Медицинских работников сокращать не будут, все они прошли переобучение и вскоре приступят к новой работе, - подчеркнула Хмелевская. Она также сообщила, что в городской больнице №4 неврологическим больным будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь. Напомним, в регионе на базе центральных райбольниц с 2013 года уже имеются специальные койки для оказания паллиативной помощи. Врачи индивидуально подбирают тяжелым пациентам обезболивающую терапию, медсестры помогают в передвижении и обеспечивают уход. Родственники больного могут навещать его в любое время суток или находиться вместе с ним в палате.