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    На хлебозаводе муковоз переехал рабочего

    Сегодня, 08:09
    На хлебозаводе муковоз переехал рабочего
    В этом году в Курской области лёгкие травмы на производстве получили уже 11 человек, ещё двое попали в больницы с тяжёлыми ранениями. В региональном отделении Фонда социального страхования считают, что в цепи трагических происшествий 2019-му году своеобразную «эстафету» передал 2018-й. 31 декабря на одном из курских хлебозаводов гружёный муковоз переехал обе ноги своему 54-летнему водителю-экспедитору. У мужчины - перелом и травмы мягких тканей. Затраты на медицинскую помощь принял на себя Фонд. В 2018-м на лечение, реабилитацию, выплаты пострадавшим и наследникам соцстрах потратил более 470 миллионов рублей. Всего же за год на производстве произошло 232 несчастных случая, 34 из них категории «тяжёлые», 14 завершились смертью.

     

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