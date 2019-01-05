Российская «Гонка героев» пройдет в Германии

В этом году спортивный проект, зародившийся в РФ, пройдет на одном из самых популярных треков Германии — Нюрбургринг. В преддверие старта Ксения Шойгу, автор российского забега с препятствиями «Гонка героев», рассказала о «Лиге героев».

- 26 января в Германии стартует забег «Winterhell», являющийся подобием «Гонки героев». Экстремальная гонка по-русски обещает повторить прошлогодний успех в Евросоюзе. Как вам удалось вывести проект за пределы России?

- Наши соотечественники, живущие в Европе, помогли популяризовать гонку за границей. Русские за границей поддерживают друг друга и проявляют патриотизм. Мы познакомились случайно, и я рассказала про спортивный проект. Они помогли найти спонсоров и провести рекламную кампанию.

- Как отреагировали жители Германии, проект вызвал живой интерес?

- Негативных отзывов не было, но пришлось отвечать на многочисленные вопросы о «Гонке героев». В основном они касались основания, идеи, организации. Немцев поразило число баннерной продукции и препятствия.

- Вы можете назвать самый запоминающийся эпизод?

- В России старт начинается после официального открытия и гимна. В Германии переняли нашу традицию. Сначала звучал немецкий, а потом российский гимн. В это время народ стоял, а потом стал поднимать флаги.

- В этом году гонка будет отличаться от прошлогодних состязаний?

- Разумеется, отличия будут. В этом году число участников увеличилось в несколько раз, немного изменены препятствия. Отличия могут быть и в погодных условиях. К счастью, всё остальное мы не меняли! Организаторы прежние, поэтому, как и в 2018 году, на трассу выйдут мои друзья.