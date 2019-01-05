УГМК в Курске разгромил "Инвенту"

В воскресенье в Курске «Инвента» принимала лучшую баскетбольную команду России и Европы – УГМК из Екатеринбурга. Встреча закончилась победой гостей. Курянки крупно уступили титулованным соперницам со счётом 68:105. В первом круге, напомним, в Екатеринбурге «Инвента» также была повержена «лисицами» 96:64. Это поражение не повлияло на положение курской команды в турнирной таблице – «Инвента» осталась на 4-й строчке с 19-ю очками. Следующую игру регулярки команда Элен Шакировой также проведёт дома. 3 февраля в Курск приедет столичный МБА. А в субботу баскетболистки курского «Динамо» одержали очередную победу в регулярном чемпионате женской премьер-лиги. На своем паркете подопечные Лукаса Мондело переиграли «Надежду» из Оренбурга со счетом 62:40. Самыми результативными в составе курянок стали Кванитра Холлингсворт – 19 очков, Брианна Стюарт – 14, Татьяна Видмер и Анна Круз – по 11 баллов. Свою следующую игру «Динамо» проведёт 30 января в Турции, где в рамках Евролиги встретится с «Фенербахче».