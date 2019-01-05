Огнеборцы вызволили из снежного плена «скорую»

Сильный снегопад, который длился в Курской области почти сутки, усложнил дорожную обстановку. Помимо реагирования на пожары, огнеборцы оказали помощь семье с ребенком и медицинским работникам, транспортные средства которых застряли в снегу. Оба случая произошли 27 января. Сначала потребовалась помощь по буксировке кареты скорой помощи, которая возвращалась с вызова в поселке Щетинка Курского района. На место происшествия направился «Урал» 5-й пожарно-спасательной части. Несколько часов потребовалось огнеборцам и неравнодушным людям, подоспевшим на помощь, чтобы вытащить «Газель». Затем в «Службу спасения» Щигровского района поступил звонок от курянина, который сообщил, что его автомобиль застрял в районе деревни Илларионовка. В салоне находились три человека – семейная пара с пятилетним ребёнком. На место был направлен автомобиль пожарно-спасательной части. Однако даже спецтехника не смогла вытащить легковушку. Тогда людям предложили отвезти их на ночевку. Семья отказалась и на такси уехала домой в Курск.